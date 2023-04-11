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Flamengo'da Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile yollar ayrıldı!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 18:55
Flamengo'da Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile yollar ayrıldı!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Flamengo ayrılığı resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Vitor Perreira, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

10 Nisan'da Flamengo taraftarları, 4 aydan kısa bir süre içinde 4 ayrı kupada istediğini alamayan Vitor Pereira'yı istifaya davet etmişti.

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