Flamengo'da Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile yollar ayrıldı!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Flamengo ayrılığı resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Vitor Perreira, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

10 Nisan'da Flamengo taraftarları, 4 aydan kısa bir süre içinde 4 ayrı kupada istediğini alamayan Vitor Pereira'yı istifaya davet etmişti.

Flamengo has parted ways with head coach Vitor Pereira.



We wish him the best in his future.