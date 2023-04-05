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Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi!

Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yeniden başkanlığa seçildi. Ceferin, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi'nde 4 yıllık bir dönem için yeniden seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:25 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:37
Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi!

Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

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