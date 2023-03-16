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Gianni Infantino yeniden FIFA başkanı oldu

Son dakika spor haberleri... Gianni Infantino, yapılan seçimler sonrası yeniden FIFA başkanlığına seçildi. 52 yaşındaki futbol adamı, 2027'ye kadar bu görevi yürütecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:23 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:27
Gianni Infantino yeniden FIFA başkanı oldu

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi. Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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