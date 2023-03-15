Haberler Futbol Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için flaş bir iddia geldi. Eski kulübü Barcelona'ya döneceği ya da MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olacağı konuşulan Arjantinli yıldızın babasının Suudi Arabistan kulübüyle görüştüğü fotoğraflar ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:25
PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi, sözleşmesini henüz uzatmadı.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

Fransız ekibinin UEFA'dan ceza alması ve yaptırım tehdidi Arjantinli yıldızın sözleşme yenileme görüşmelerini askıya almasına sebep olmuştu.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

Messi için eski kulübü Barcelona ve MLS ihtimali üzerindeki haberler tazeliğini korurken transferiyle alakalı şok etkisi yaratacak fotoğraflar gündeme düştü.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

İspanya'dan El Chiringuito'nun haberine göre; Messi'nin babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı fotoğrafları basına sızdı.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

Haberde, Al Hilal kulübünün Arjantinli yıldıza her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve babası Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği ifade edildi.

PSG'nin yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

CRISTIANO RONALDO İLE TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİR

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile tekrardan aynı ligde buluşacak ve herkesin odak noktası Suudi Arabistan olacak.

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