Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi için inanılmaz transfer teklifi!

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi, sözleşmesini henüz uzatmadı.
Fransız ekibinin UEFA'dan ceza alması ve yaptırım tehdidi Arjantinli yıldızın sözleşme yenileme görüşmelerini askıya almasına sebep olmuştu.
Fransız ekibinin UEFA'dan ceza alması ve yaptırım tehdidi Arjantinli yıldızın sözleşme yenileme görüşmelerini askıya almasına sebep olmuştu.
İspanya'dan El Chiringuito'nun haberine göre; Messi'nin babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı fotoğrafları basına sızdı.
Haberde, Al Hilal kulübünün Arjantinli yıldıza her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve babası Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği ifade edildi.
CRISTIANO RONALDO İLE TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİR
Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile tekrardan aynı ligde buluşacak ve herkesin odak noktası Suudi Arabistan olacak.