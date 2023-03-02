REAL MADRID BARCELONA CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

REAL MADRID BARCELONA CANLI İZLE | İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Real Madrid - Barcelona karşılaşması ile devam ediyor,Yarı final maçını takip etmek isteyenler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 2 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Torres, Gavi