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REAL MADRID BARCELONA CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği mücade öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 12:15
REAL MADRID BARCELONA CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

REAL MADRID BARCELONA CANLI İZLE | İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Real Madrid - Barcelona karşılaşması ile devam ediyor,Yarı final maçını takip etmek isteyenler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 2 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Roberto; Raphinha, Torres, Gavi

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