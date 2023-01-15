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REAL MADRID BARCELONA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Xavi yönetimindeki Barcelona ile kupa için kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:00
REAL MADRID BARCELONA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 15 Ocak Pazar günü saat 22:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Milita, Rudiger, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

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