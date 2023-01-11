Haberler Futbol Valencia'yı penaltılarla deviren Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!

Valencia'yı penaltılarla deviren Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanan Real Madrid finale adını yazdırdı. Eflatun-beyazlılar finalde Barcelona-Real Betis galibiyle karşı karşıya gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 01:28
Valencia'yı penaltılarla deviren Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!

İspanya'da futbol Süper Kupası'nın ilk yarı final maçında penaltılar sonrasında Valencia'ı 5-4 mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, Fransız forvet Karim Benzema'nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya golle başlayan Valencia 46. dakikada Samuel Lino ile skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar gol getirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince, penaltı atışlarında rakibine karşı 4-3'lük üstünlük sağlayan Real Madrid, 5-4'lük skorla finale adını yazdırdı.

İsviçreli Eray Cömert ile İspanyol Jose Luis Gaya, Valencia'da penaltı atışlarını kaçıran futbolcular oldu.

Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıkıp, maç sonuna kadar oynadı.

Diğer yandan Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Lucas Vazquez (Dk. 68) sakatlıktan, Eder Militao da (Dk. 75) saha içinde başının dönmeye başlamasından dolayı oyundan alındı.

İKİ İTALYAN TEKNİK DİREKTÖR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Bu arada yarı final maçı Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Valencia'da Gennaro Gattuso olmak üzere iki İtalyan teknik adamın mücadelesine de sahne oldu.

Gattuso'nun futbolcu olduğu dönemde Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Ancelotti (2001-2009), Napoli'yi çalıştırdığı sırada (2019 Aralık) ise görevden alınıp yerine Gattuso'nun getirilmesiyle eski futbolcusuyla arasında soğukluk yaşamıştı.

Kupada ikinci yarı final maçı Barcelona ile Real Betis takımları arasında oynanacak.

SÜPER KUPA TARİHİ
İspanya Süper Kupası'nı Barcelona 13, son şampiyon Real Madrid ise 12 kez müzesine götürdü.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas'ta) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2.siyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1,4 milyon euro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon euro veriyor.

DİĞER
"Nice Altı'n yaşlara" Şarkıcı Gülşen'in oğlu Azur Benan 6 yaşına bastı! Gülşen'den oğlu Azur Benan ile doğum günü pozu!
ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı: “Biz birbirimize yeteriz”
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
Samet Akaydin F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı görevinden ayrıldı!
Fransa'da deprem! Görevden alındı
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Ocak)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (11 Ocak)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! 01:27
Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! Manchester City İngiltere Lig Kupası'ndan elendi! 01:23
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:19
G.Saray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi... G.Saray'dan flaş Morutan hamlesi! Bonservisi... 00:39
Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! Cengizli Marsilya deplasmanda kazandı! 00:59
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 01:03
Daha Eski
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! 18:09
Samet Akaydin F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli Samet Akaydin F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli 18:19
Aston Villa Alex Moreno ile anlaştı! Aston Villa Alex Moreno ile anlaştı! 20:09
F.Bahçe Alagöz Holding evinde kazandı! F.Bahçe Alagöz Holding evinde kazandı! 21:44
Eczacıbaşı Dynavit doludizgin! Eczacıbaşı Dynavit doludizgin! 22:59
Pınar Karşıyaka Avrupa'ya veda etti! Pınar Karşıyaka Avrupa'ya veda etti! 23:01