Haberler Futbol Futbol dünyasını üzen haber! Marc Overmars felç geçirdi

Futbol dünyasını üzen haber! Marc Overmars felç geçirdi

Bir döneme oynadığı futbolla damga vuran eski Hollandalı futbolcu Marc Overmars'tan hayranlarını üzen haber geldi. Overmars'ın felç geçirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 14:33
Futbol dünyasını üzen haber! Marc Overmars felç geçirdi

Hollandalı futbol insanı, bir süre dinlenmesini gerektirecek bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

Arsenal ve Barcelona'nın eski futbolcusu Marc Overmars, felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Overmars, şu anda futbol direktörü olarak görev yaptığı Belçika kulübü Royal Antwerp'te çalışmalarını sürdürüyordu.

Ne söylendi?
Overmars'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamala yapan Antwerp kulübü, "RAFC'de futbol işleri direktörü Marc Overmars dün gece rahatsızlandı ve hafif bir felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

"Marc bu arada iyi durumda, ancak bir süre için rahat etmesi gerekecek.

"Marc ve ailesi, onun iyileşmesine odaklanıyor ve daha fazla yorum yapmak istemiyor.

"RAFC, Marc'a acil şifalar diliyor!" dedi.

49 yaşındaki futbol insanı, daha önce ülkesi Hollanda'da Ajax'ın futbol direktörüydü ve bu rolü yaklaşık on yıldır üstleniyordu.

Ancak, kadın meslektaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdiğini kabul ettikten sonra şubat ayında kulüpten ayrıldı.

Overmars'ın, Arsenal'e yeniden döneceği söylenirken geçen yıl Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınmasının ardından Newcastle'a da geçebileceği tartışıldı.

Fakat o, yeni bir yapılanma sürecinde olan Belçika ekibi Antwerp'e katıldı.

Hızı ve temposuyla fark yarattı
Overmars, futbol kariyeri boyunca, 1990'ların ortasında üç Eredivisie şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir takımın parçası olarak Ajax'ta ün kazandı.

Bu, ona 1997'de Arsenal'e bir transfer olma şansı kazandırdı. Highbury'de sadece üç sezon geçirmesine rağmen, temposu ve hızıyla dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi ve kendisini bir kulüp efsanesi olarak kanıtladı.

25 milyon Sterlin'lik bir transferle Barcelona'ya katılarak Hollanda futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu, ancak dizindeki sakatlık, Camp Nou'daki kariyerini mahvetti ve 2004 yılında emekli olmak zorunda kaldı.

Ülkesi için 86 maça çıkan Overmars, 2008/09 sezonunu çocukluk kulübü Go Ahead Eagles ile geçirme kararından vazgeçti ve ardından başka bir role büründü.

DİĞER
Herkes annesini merak etti! İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi ile benzerliği dikkat çekti!
Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: "Çok güzel bir aile..."
Ve beklenen haber geldi! Saiss...
Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Bir Zamanlar Futbol
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler
2023 memur ve emekli maaş zammında refah payı son dakika!
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! 14:17
Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! 13:37
Batshuayi hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor! Batshuayi hayatının imzasını atmaya hazırlanıyor! 13:06
Alperen'den NBA itirafı! "Küçükken inanmazdım" Alperen'den NBA itirafı! "Küçükken inanmazdım" 12:48
İsmail Yüksek'e müthiş zam! İşte yeni sözleşmesi İsmail Yüksek'e müthiş zam! İşte yeni sözleşmesi 12:10
Doncic rekor kırdı Dallas Mavericks kazandı! Doncic rekor kırdı Dallas Mavericks kazandı! 12:09
Daha Eski
Ve beklenen haber geldi! Saiss... Ve beklenen haber geldi! Saiss... 11:47
Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek 11:46
Lens - PSG maçı saat kaçta? Lens - PSG maçı saat kaçta? 11:26
Lyon - Clermont maçı saat kaçta? Lyon - Clermont maçı saat kaçta? 11:23
Toulouse - Ajaccio maçı saat kaçta? Toulouse - Ajaccio maçı saat kaçta? 11:19
Nantes - Auxerre maçı saat kaçta? Nantes - Auxerre maçı saat kaçta? 11:14