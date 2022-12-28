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Aktüel haberler (27.12.2022)

Leicester'dan ayrılacak milli stoper, Aston Villa ve Roma'yı reddetti. Tecrübeli futbolcu yoluna artık Atletico Madrid'de devam edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (27.12.2022)

Premier Lig ekibi Leicester City ile geçtiğimiz sezon güzel bir yıl geçiren Çağlar Söyüncü'nün bu sezon istenileni verememesi sonrası Leicester City yetenekli oyuncuyu gözünden çıkardı. Adı sezon başında Süper Lig ekipleriyle anılan Çağlar Söyüncü'nün yeni rotası netleşti. A Millî Takım stoperinin yeni adresi La Liga oluyor. Çağlar'ın Atletico Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONSERVİS ÖDEYECEK

Öte yandan Çağlar için bir başka Premier Lig ekibi olan Aston Villa ile Serie A'nın köklü kulüpleriden Roma da devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise Çağlar, hem Aston Villa hem de Roma'yı reddetti ve ocakta Atletico'ya imza atacak. Milli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te biteceği için Atletico, oyuncuyu devre arasında kadroya katmak için bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

KISA KISA HABERLER...

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak "Dünya Kupası'nı kazandığımız için 2022 yılı ampute futbolunda unutulmayacak başarılarla dolu bir sene oldu" ifadesini kullandı.
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