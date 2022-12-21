Haberler Futbol Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvet Jean-Phillipe Krasso'nun 4 büyüklerden birine transfer olabileceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:31
Mert Kılıç
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Dünya Kupası arası sonrası liglerde heyecan yeniden başlıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlaması sonrası cuma günü de Spor Toto Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Süper Lig'de 15. haftasına sayılı günler kalırken, şampiyonluk yarışı da kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Son şampiyon Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

22 puan toplayan Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Takımlar lig maçları için hazırlıklarını sürdürürken, ocak ayında başlayacak transfer dönemi için de arayışlar hızlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Haberde 4 takımdan birinin, 25 yaşındaki futbolcuya Fransız ekibinde aldığı maaşın 4 katını teklif edeceği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

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Haberde ayrıca Anderlecht, Kızılyıldız ve Dinamo Kiev'in de Jean-Philippe Krasso ile ilgilendiği vurgulandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

JEAN-PHILLIPE KRASSO KİMDİR?

Jean-Philippe Krasso, 17 Temmuz 1997 tarihinde Almanya'nın Sttutgart kentinde dünyaya geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Futbola IFR Châteauroux altyapısında başlayan futbolcu, 2012 yılında Lorient altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Schiltigheim ve SAS Epinal formalarını da terleten golcü futbolcu, 2020 yılında Saint-Etienne ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Le Mans ve Ajaccio'da da kiralık olarak forma giyen Krasso, bu sezon Ligue 2'de çıktığı 13 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

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