Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Jean-Philippe Krasso...

Dünya Kupası arası sonrası liglerde heyecan yeniden başlıyor.
Dünya Kupası arası sonrası liglerde heyecan yeniden başlıyor.
Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlaması sonrası cuma günü de Spor Toto Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig'de 15. haftasına sayılı günler kalırken, şampiyonluk yarışı da kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.
Ligin 4 büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, zirve için kıyasıya bir mücadele veriyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 14 hafta geride kalırken; Fenerbahçe, topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-lacivertlileri 2 puan geriden takip eden Galatasaray, 2. sırada bulunuyor.
Son şampiyon Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.
22 puan toplayan Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.
Takımlar lig maçları için hazırlıklarını sürdürürken, ocak ayında başlayacak transfer dönemi için de arayışlar hızlandı.
Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirecek.
Özellikle 4 büyüklerin yapacağı transfer hamleleri merak edilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basını, Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvet Jean-Philippe Krasso'nun 4 büyüklerden birine transfer olabileceğini duyurdu.
Haberde 4 takımdan birinin, 25 yaşındaki futbolcuya Fransız ekibinde aldığı maaşın 4 katını teklif edeceği belirtildi.
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Haberde ayrıca Anderlecht, Kızılyıldız ve Dinamo Kiev'in de Jean-Philippe Krasso ile ilgilendiği vurgulandı.
JEAN-PHILLIPE KRASSO KİMDİR?
Jean-Philippe Krasso, 17 Temmuz 1997 tarihinde Almanya'nın Sttutgart kentinde dünyaya geldi.
Futbola IFR Châteauroux altyapısında başlayan futbolcu, 2012 yılında Lorient altyapısına transfer oldu.
Schiltigheim ve SAS Epinal formalarını da terleten golcü futbolcu, 2020 yılında Saint-Etienne ile sözleşme imzaladı.
Le Mans ve Ajaccio'da da kiralık olarak forma giyen Krasso, bu sezon Ligue 2'de çıktığı 13 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.
1.87 boyundaki santrforun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Jean-Philippe Krasso'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
İşte o haber...