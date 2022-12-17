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Hull City 1-1 Sunderland (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Tufan 1 puanı kurtardı!

İngiltere Championship'in 23. haftasında Hull City sahasında Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Hull City’e 1 puanı getiren golü milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:28
Hull City 1-1 Sunderland (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Tufan 1 puanı kurtardı!

Hull City, İngiltere Championship'in 23'üncü haftasında Sunderland ile evinde 1-1 berabere kaldı. Hull City'e beraberliği getiren golü milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti.


İngiltere Championship'in 23'üncü haftasında Hull City ile Sunderland, MKM Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 74'üncü dakikasında Sunderland, Ross Stewart'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hull City'de 71'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Ozan Tufan, 82'nci dakikada attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca iki ekip, sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan Hull City'de bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik, 76'ncı dakikada Lewie Coyle'un yerine oyuna dahil oldu.


Bu sonucun ardından Hull City puanını 26'ya, Sunderland ise 31'e yükseltti.

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