Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke bir gün burada antrenörlük yapabilsem"

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ve Corendon Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin çalıştığını hatırlatan Spalletti, "Şu anda Montella, Pirlo ve Farioli burada. Farioli'yi çok yakından tanırım, arkadaşım. Onun ne kadar kaliteli bir futbol adamı ve potansiyelli olduğunu bilirim. Montella da puan tablosunda 3. sırada. Fenerbahçe ile Galatasaray arkasında yer almak için olağanüstü bir şeyler yapmış olmalı. Kendisi benim eski futbolcum. O dönemde bile kendisinden bir şeyler öğreniyordum. Teknik adam olarak da karşı karşıya geldik. Futbolcu veya teknik adam olarak karşılaştığımızda ne kadar zorlu bir rakip olduğunu her zaman gördüm. Futbol bilgisi çok üst düzey. Şimdi hoca olarak da herkese kanıtlıyor. Kendisine karşı mağlubiyetler yaşadım. Bir gün Türkiye'de antrenörlük yapmak isterim." diye konuştu.