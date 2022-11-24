Lion City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Lion City - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Lion City ile Dortmund hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Lion City - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LION CITY - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lion City - Dortmund maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 15:330'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.