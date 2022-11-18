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Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Mısır ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:00
Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Mısır - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Mısır ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Belçika maçı 18 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

MISIR - BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika

Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi

Mısır

El Shenawy; Gaber, Hegazi, Alaa, Hamdi; Ashour, Elneny, Hamada; Salah, M. Mohamed, Trezeguet

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