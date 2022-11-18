Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Mısır - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın
Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Mısır ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Mısır - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MISIR - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mısır - Belçika maçı 18 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
MISIR - BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Belçika
Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi
Mısır
El Shenawy; Gaber, Hegazi, Alaa, Hamdi; Ashour, Elneny, Hamada; Salah, M. Mohamed, Trezeguet