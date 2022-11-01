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Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 19. haftada Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 12:00
Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Middlesbrough maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 19. hafta maçında Hull City ile Middlesbrough kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Middlesbrough maçı 1 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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HUDDERSFIELD - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hull City

Baxter; Christie, Figueiredo, Jones, Greaves; Seri, Woods, Docherty, Pelkas, Slater; Longman

Middlesbrough

Steffen; Smith, Fry, Lenihan, Giles; Jones, Howson, Crooks, McGree; Akpom, Muniz

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