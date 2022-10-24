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Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Son dakika haberleri... UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i Şampiyonlar Ligi mücadelesinde görevlendirdi. Meler, Napoli ile Rangers arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:10
Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.

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