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Huddersfield Hull City: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Huddersfield Town'a konuk oldu. Hull City, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 17:00
Huddersfield Hull City: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Championship takımlarından Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı.

John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Huddersfield 2-0 kazanırken, goller 29. dakikada Lewie Coyle'un kendi kalesine yaptığı vuruş ve 51'de Michal Helik'in ayağından geldi. Hull City'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan maça ilk 11'de başlarken, 2 oyuncu yerlerini 56. dakikada Jean Michael Seri ve Ryan Woods'a bıraktı. İngiliz ekibinin sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Doğukan Sinik ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Sezona Shota Arveladze yönetiminde iyi başlayan Hull City, son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. İngiliz ekibi ligdeki son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla beraber Hull City 13 puanda kalırken, Huddersfield puanını 11'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Huddersfield deplasmanda Rotherham'a konuk olurken, Hull City evinde Birmingham'ı ağırlayacak.

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