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Dinamo Kiev'in maçı saldırısı uyarısı nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Dinamo Kiev'in Ukrayna Premier Lig'deki Lviv maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:59 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 20:03
Dinamo Kiev'in maçı saldırısı uyarısı nedeniyle ertelendi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

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