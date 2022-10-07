Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"AVRUPAİ TARZDA BİR ANTRENÖR YETİŞTİREMEZ"

Türkiye bu eğitim tarzıyla Avrupai tarzda bir antrenör yetiştiremez. Bizim mesela TFF'de Oğuz Çetin göreve geldi. Eğitimin başında. Ne oluyor ve nasıl oluyor? Burada mühendislik eğitimi mi var? Bu çok özel bir iş. Türkiye'deki 150 üniversite ile söyleşi yaptık. Beni rektör arıyor, 'Hocam çocuklar anket yaptı seni istiyor' diyorlar. Orada futbol konuşmuyorum. Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Kendi durumumu örnek vererek, 'Beni yalan konuşturmayın' diyorum. Bir bilim adamı, yetkili geldiğinde çocuklara öyle güzel anlatıyor ki... 'Çocuklar beni yalancı yapmayın. Hepiniz kendinizi kurtarın' dedim mesela. 'Yeter ki olmak isteyin' dedim.