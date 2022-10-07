Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, verdiği röportajda Türk futboluna dair sert eleştiriler yöneltti. İşte Vural'ın o sözleri...
"AVRUPAİ TARZDA BİR ANTRENÖR YETİŞTİREMEZ"
Türkiye bu eğitim tarzıyla Avrupai tarzda bir antrenör yetiştiremez. Bizim mesela TFF'de Oğuz Çetin göreve geldi. Eğitimin başında. Ne oluyor ve nasıl oluyor? Burada mühendislik eğitimi mi var? Bu çok özel bir iş. Türkiye'deki 150 üniversite ile söyleşi yaptık. Beni rektör arıyor, 'Hocam çocuklar anket yaptı seni istiyor' diyorlar. Orada futbol konuşmuyorum. Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Kendi durumumu örnek vererek, 'Beni yalan konuşturmayın' diyorum. Bir bilim adamı, yetkili geldiğinde çocuklara öyle güzel anlatıyor ki... 'Çocuklar beni yalancı yapmayın. Hepiniz kendinizi kurtarın' dedim mesela. 'Yeter ki olmak isteyin' dedim.
"LİSANSI OLMAYAN TEKNİK ADAMLAR VAR"
Bizde maalesef Türk gençliğine gelecek hazırlanamıyor. Liyakat, saygı da yok. Her yerde bir genel müdür var ama içi boş. Futbolu hayattan ayrı tutamıyoruz. Neden? Çünkü futbol hayattır. Bakıyorum şu anda Türkiye Ligi'nde lisansı olmayan ama görev alan teknik adamlar var. Hangi birikimle futbol oynatacak ve seyredenleri mutlu edecek bu çocuklar? Eğitim vahiyle öğrenilmiyor. Trafikte şoföre ehliyet vermeden olur mu? Ehliyet almadan trafiğe sokarsan trafiği elbette birbirine katar.