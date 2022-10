Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"YAPTIĞI SEÇİMLERE BAK"

Hamit Altıntop oraya gelsin diye hepimiz dua ettik. Öyle değil mi? Real Madrid, Galatasaray, kaptanlık... 'Oh be' dedi herkes. 'TFF Başkanı olması lazım' denildi. Bu birikimle adamın yaptığı seçimlere bak. O da kendiyle ikileme düştü. Türkiye'de maalesef kendimizi aldatıyoruz. Benim safiyane bir düşüncem var. 69 yaşındayım. 53 seneden beri futbolun içindeyim. 30 farklı takım çalıştırdım. Şu an takım çalıştırmıyorum. Türkiye Ligi'nde Şenol Güneş'ten sonra en fazla maçta görev yapan antrenörüm. Türkiye'deki antrenörler listesinde 35 yıllık aralıksız çalışmış bir antrenörüm, düşünün. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde görev yaptım. Yemesinden içmesine, tesisleşmeye, yöneticinin ne anlamda bu işi yaptığına, kültürüne, hepsine hakimim. Kendisini güncelleyen de biriyim. Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye'de yaşayan kaç kişi var?