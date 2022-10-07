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Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Son dakika spor haberleri... Şu anda boşta deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Türk futboluna dair eleştirilerini dile getirdi. Çarpıcı sözler sarf eden tecrübeli çalıştırıcı, "İnsanlar bana güzel yakıştırmalar yapıyor. Her kurumun sevgisini kazanmış bir insanım. Ama günün sonunda bana haksızlık yapılıyor" dedi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:40
Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, verdiği röportajda Türk futboluna dair sert eleştiriler yöneltti. İşte Vural'ın o sözleri...

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"AVRUPAİ TARZDA BİR ANTRENÖR YETİŞTİREMEZ"

Türkiye bu eğitim tarzıyla Avrupai tarzda bir antrenör yetiştiremez. Bizim mesela TFF'de Oğuz Çetin göreve geldi. Eğitimin başında. Ne oluyor ve nasıl oluyor? Burada mühendislik eğitimi mi var? Bu çok özel bir iş. Türkiye'deki 150 üniversite ile söyleşi yaptık. Beni rektör arıyor, 'Hocam çocuklar anket yaptı seni istiyor' diyorlar. Orada futbol konuşmuyorum. Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Kendi durumumu örnek vererek, 'Beni yalan konuşturmayın' diyorum. Bir bilim adamı, yetkili geldiğinde çocuklara öyle güzel anlatıyor ki... 'Çocuklar beni yalancı yapmayın. Hepiniz kendinizi kurtarın' dedim mesela. 'Yeter ki olmak isteyin' dedim.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"LİSANSI OLMAYAN TEKNİK ADAMLAR VAR"

Bizde maalesef Türk gençliğine gelecek hazırlanamıyor. Liyakat, saygı da yok. Her yerde bir genel müdür var ama içi boş. Futbolu hayattan ayrı tutamıyoruz. Neden? Çünkü futbol hayattır. Bakıyorum şu anda Türkiye Ligi'nde lisansı olmayan ama görev alan teknik adamlar var. Hangi birikimle futbol oynatacak ve seyredenleri mutlu edecek bu çocuklar? Eğitim vahiyle öğrenilmiyor. Trafikte şoföre ehliyet vermeden olur mu? Ehliyet almadan trafiğe sokarsan trafiği elbette birbirine katar.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"YAPTIĞI SEÇİMLERE BAK"

Hamit Altıntop oraya gelsin diye hepimiz dua ettik. Öyle değil mi? Real Madrid, Galatasaray, kaptanlık... 'Oh be' dedi herkes. 'TFF Başkanı olması lazım' denildi. Bu birikimle adamın yaptığı seçimlere bak. O da kendiyle ikileme düştü. Türkiye'de maalesef kendimizi aldatıyoruz. Benim safiyane bir düşüncem var. 69 yaşındayım. 53 seneden beri futbolun içindeyim. 30 farklı takım çalıştırdım. Şu an takım çalıştırmıyorum. Türkiye Ligi'nde Şenol Güneş'ten sonra en fazla maçta görev yapan antrenörüm. Türkiye'deki antrenörler listesinde 35 yıllık aralıksız çalışmış bir antrenörüm, düşünün. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde görev yaptım. Yemesinden içmesine, tesisleşmeye, yöneticinin ne anlamda bu işi yaptığına, kültürüne, hepsine hakimim. Kendisini güncelleyen de biriyim. Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye'de yaşayan kaç kişi var?

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Bana Türkiye haksızlık ediyor ve ayıp ediyor! Ben kimseye muhtaç olmadan yaşayacak ekonomiye de sahibim Allah'a şükür. İnsanlar bana güzel yakıştırmalar yapıyor. Her kurumun sevgisini kazanmış bir insanım. Ama günün sonunda bana haksızlık yapılıyor. Bu fikrimi de çekinmeden sizin aracılığınızla söylüyorum.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"TÜRK OYUNCU YOK OYNATACAK"

Biz 3 tane Türk oyuncu oynatıyoruz. Onu da kuralla oynatıyorsun. Türk oyuncu yok oynatacak! Bu kadar çocuk bir gün sormayacak mı bunun hesabını? Bu ülkenin sorunlarına bizler kafa patlatıyoruz. Türk futbolu adına halen günü kurtarıyorlar. Onun geleceği, bunun işleri...

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"ESKİ BAŞARILARLA AVUNUYORUZ"

Kusura bakmasınlar. Sporun çok önemli olay olduğunu anlayan sayısı çok az. Edirne'den dışarı çıkıyoruz işte, bizi paketliyorlar. Üretmek başarı demektir. Ülkede başarı elde ediyorsun ama Avrupa'da başarın yok. Eski başarılarla avunuyoruz.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"BÜYÜK TAKIMLAR, SİZ NASIL BÜYÜKSÜNÜZ?"

Soruyorum; büyük takımlar siz nasıl büyüksünüz? Zamanla ilgili olarak evet büyüksünüz. 100 senelik kulüpler ne halde? Nasıl bu hale geldi? Bakıyoruz Fenerbahçe'nin Dereağzı'nda, Fikirtepe'de yeri var. Beşiktaş'ın Fulya'da yeri var.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Sen buralarda oyuncu yetiştireceksin. Öyle mi? İstanbul'da 100 yıldır bir yer alıp da oyuncu yetiştirecek alan bulamamışız. Avrupa'da ne başarımız var? Futbolu yöneten arkadaşlar insanları aptal mı sanıyorlar?

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"BEŞİKTAŞ LİGİN EN İYİSİ DİYORDUK..."

3 maç evvel 'Beşiktaş bu ligin en iyisi' diyorduk. Öyle değil mi? Şimdi en kötü takım oldu. Bir maçta ilah yapıyoruz, bir maçta birilerini gönderiyoruz. Futbolcular çıkıyorlar, oynuyorlar Günün sonunda birisi kazanıyor ya da da berabere bitiyor. İlk defa birbirlerini yenmiyorlar. Son da olmayacak.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Derbi bittikten sonra İngiltere'den bir maç izle. Örnekleri var. Temposu başka, hakemi başka. Orta sıralardaki takımlar da öyle. Vatandaş soruyor haklı olarak. 'Biz niye böyle oynayamıyoruz?' diye soruyorlar. Adamların eğitilmesi, doluluğu çok farklı.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"FAROE ADALARI'NA YENİLİYORUZ"

Avrupa'ya giden oyuncularımız var ya tesadüfen yetişti! Kimse yetiştirmedi onları. Faroe Adaları'na gidip o Avrupai oyuncularımızla yeniliyoruz. Faroe Adaları, Galatasaray Stadı'na gelse stadı dolduramaz. Ama adamlar oyuncularını eğitiyor. Biz eğitemiyoruz. Sağlıklı bir hakem yetiştirebiliyor muyuz, oyuncu yetiştirebiliyor muyuz? Hayır.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"TFF'NİN UMRUNDA DEĞİL"

Sporu yöneten arkadaşlardan rica ediyorum. Yabancı antrenörü niye getiriyorlar? Türk'ten fazla biliyor diye. Değil mi? Bu Türk antrenörü kim yetiştiriyor peki? Demek ki Türk antrenörün yeterli olmuyor. 'Dünyanın en iyi antrenörünü getireceğiz' dediler. Geldi mi? Öyle bir kavram mı var? TFF şu anda kendini reddediyor. UEFA bile lisanssız antrenörlerimizi görüyor. Ama TFF'nin umurunda değil.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

İsim olarak eleştirmiyorum. Ahmet, Mehmet, kimse kırılmasın. Kuralsız yönetiliyoruz. Olmaz bu. Burası dingonun ahırı değil! İstediğin kadar iyi futbolcu ol, antrenörlük için yeterli eğitimi almadan olmaz.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

Bütün kurumların doğru yapıyı oluşturması için bir araya gelmesi lazım artık. Yoksa elit seviyede sporcu da yetiştiremezsin. Bir noktaya gelmiş oyuncularımıza nasıl bakılıyor? 'Yahu bu adam varoştan geldi, süper araba aldı, yanında sarışın bir bayan var' gibi şeyler deniliyor.

Yılmaz Vural'dan olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"

"YETER Kİ DOĞRU YAPIYI KURALIM"

5 milyon euro veriyorsun çocuğa ve kaderiyle de baş başa bırakıyorsun. İşçi sınıfın içinden çıkıyor, burjuvaziye atlıyor. Nasıl adapte olacak bu çocuk? Cengiz, Çağlar gibi oyuncular bu ülkeden çıkar. Çıkmaması mümkün değil. Yeter ki doğru yapıyı kuralım ve çıkarmasını bilelim.

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