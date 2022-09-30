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Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Ampute Milli Takım'ımız, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 12:00
Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Fransa maçı 30 Eylül Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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