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Alt liglerden haberler (30.09.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (30.09.2022)

GÖZTEPE'DE TEKNİK KADRO SİL-BAŞTAN

Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe'de futbol metodolojisi direktörlüğüne 38 yaşındaki Sırp Radomir Kokovic, futbol takımı sorumluluğuna da Ekrem Dağ getirildi. Kokovic'in antrenörlük metodolojisini oluşturacağı ve futbol stratejisinin, başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacağı belirtilirken, Emrem Dağ'ın A takım başantrenörü olarak görev alacağı açıklandı.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Eroğlu, "Bandırma deplasmanına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. bizim için deplasman, iç saha fark etmez, kazanmak için gideceğiz" diye iddialı konuştu.

Yeni Malatya'nın golcüsü Cengizhan Akgün, Sakarya maçı öncesinde iddialı konuştu. Akgün, "3'te 3, 5'te 5 galibiyet serileri geldiğinde kimsenin şaşırmaması lazım" dedi.

Erzurum'da ter dökecek olan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, "Ligde her puanın büyük önemi var. Elimizden geleni sahaya yansıtmak ve puanla dönmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

Keçiörengücü'nü ağırlayacak Altınordu'ya eksiklerden müjdeli haber geldi. Sol bek Ali'nin iyileştiği, kanat Safa ile sağ bek Rıdvan'ın da durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

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