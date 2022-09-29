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Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli kadro dışı kaldı!

Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, yarın başlayacak Dünya Kupası öncesinde takımın önemli isimlerinden Barış Telli'yi kadro dışı bıraktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:42
Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli kadro dışı kaldı!

Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Ampute Futbol Dünya Kupası öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı'nda sürpriz bir olay yaşandı. Yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa ile açılış maçında karşılaşacak olan milli takımda, takımın önemli isimlerinden "Ampute Messi" lakaplı Barış Telli, 24 Eylül Cumartesi günü kendisine yapılan bildirimle turnuva kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncu, bugün saat 23.59'da sona erecek kadro listesi bildirimi öncesinde teknik direktör Osman Çakmak'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Barış Telli'nin herhangi bir sakatlığı veya cezası bulunmazken, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın bu kararı kamuoyunda şaşkınlık yaşattı.

UEFA'NIN ELÇİSİ

Ampute Futbol Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla ön plana çıkan Barış Telli, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı döneminde Adaylık Elçisi ve UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi seçilmişti.

KADRO BELLİ OLDU

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şu şekilde şekillenirken bugün saat 23.59'a kadar değişiklik yapılabiliyor:

Kaleci: Bülent Çetin, Erdi Arslan, Mert Yıldız
Sağ Bek: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner
Sol Bek: Fuat Taştan, Muhittin Kurt
Merkez Defansif Orta Saha: Muhammet Yeğen, Şeyhmus Erdinç
Merkez Hücumcu Orta Saha: Serkan Dereli
Sol Forvet: Kemal Güleş
Sağ Forvet: Fatih Şentürk, Ömer Güleryüz
Merkez Forvet: Rahmi Özcan, Savaş Kaya

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