Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 Ermenistan - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Ukrayna maçı 24 Eylül Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan

Yurchenko; Dashyan, Hambardzumyan, Voskanyan, Mkoyan, Hakobyan; Grigoryan, Babayan, Bayramyan; Zelarayan, Barseghyan

Ukrayna

Trubin; Karavayev, Bondar, Matviyenko, Mykolenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk