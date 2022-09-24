Haberler Futbol Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan il3 Ukrayna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:20
Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 Ermenistan - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Ukrayna maçı 24 Eylül Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan

Yurchenko; Dashyan, Hambardzumyan, Voskanyan, Mkoyan, Hakobyan; Grigoryan, Babayan, Bayramyan; Zelarayan, Barseghyan

Ukrayna

Trubin; Karavayev, Bondar, Matviyenko, Mykolenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk

DİĞER
Güzel jest! Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hayranları çifte düğün hediyesi olarak…
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?"
F.Bahçe'ye Portekizli gol makinesi! Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2022 KPSS Alan Bilgisi sınava son giriş saati kaç, ne kadar sürecek?
Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
KPSS ALAN BİLGİSİ saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda 10:13
Veli Kavlak: En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek Veli Kavlak: En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek 10:11
Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:58
Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta? 09:43
24 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler! 24 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler! 09:34
'Ekselansları' tenis veda etti! İşte o anlar 'Ekselansları' tenis veda etti! İşte o anlar 09:30
Daha Eski
Transferi olay olmuştu! Kayıp aranıyor Transferi olay olmuştu! Kayıp aranıyor 09:27
Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi 09:25
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?" G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?" 09:21
Yorucu seyahat Yorucu seyahat 01:33
F.Bahçe Beko bu kez kayıp F.Bahçe Beko bu kez kayıp 01:29
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26