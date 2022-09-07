Birlik mesajı

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye destek ziyaretinde kulüp başkanları ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Bu iki olay arka arkaya meczupların işidir. Bir daha tekrarlanmayacaktır. Altından başka bir şey çıkmaz. Tüm ülkemizi, halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız. Bakanlıklarımızın konuyu en hassas şekilde irdeleyip açığa kavuşturacağına şüphemiz yoktur. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu ziyareti yapmayı istedik. Buradaki asıl mesaj, radikal olaylarla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bir daha bu tip olayların yaşanmaması ve daha da önemlisi Türk futbolunda huzur, barış, kardeşlik, fair-play olması için radikal yaklaşımların olması gerektiğini gördük" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de şunları söyledi: "Perşembe günkü vahim olaydan sonra başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere birçok başkanımız geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca, buraya gelerek bize güç kattılar. Şunun altını çizmek istiyorum. Değerli başkanlarımız tek tek söz aldı. Kendi içlerinden gelen sözlerini söylediler. Biz eğer bir olursak, beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Her sorunun üstesinden geliriz. Fotoğraf çektirirken kol kola girdiğimiz gibi her zaman böyle durursak yıkılmayız. Birlik beraberliğe önem vermemiz, azimle çalışmamız lazım. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız."

NE PARA HARCADIN YA!

Kulüp başkanlarının konuşması esnasında kameralar önünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur arasında esprili bir diyalog yaşandı. Başkan Koç'un Timur'a yönelik, "Ne para harcadın ya..." sözleri mikrofonda duyulurken, Timur da "Harcamadım da öyle görünüyor" yanıtını verdi.