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Hull City eski Hataysporlu Adama Traore'yi kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Hull City'de transfer çalışmaları sürdürülüyor. İngiliz ekibi bu çalışmalar kapsamında Hatayspor'da da forma giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:38
Hull City eski Hataysporlu Adama Traore'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.

27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.

Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.


İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI!

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