Hull City eski Hataysporlu Adama Traore'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.
27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.
Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.
İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI!
#DeadlineDay is officially underway! 😉#WelcomeAdama 🇲🇱#hcafc pic.twitter.com/04qANudtdA— Hull City (@HullCity) September 1, 2022