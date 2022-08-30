Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

Şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz şimdiden gündem olmaya devam ediyor.
SON MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALIP 1 GOL ATTI
Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.
EKNİK DİREKTÖR GÖNDERİLDİ YERİNE GEÇİCİ ANTRENÖR GELDİ
Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve Hereenveen maçı öncesi 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti.