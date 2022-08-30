Haberler Futbol Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'ın golcüsü Burak Yılmaz, tartışma konusu oldu. Hollandalı yorumcular Burak Yılmaz için yaptığı açıklamada, "Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 14:40
Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

Şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz şimdiden gündem olmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

SON MAÇTA 90 DAKİKA SAHADA KALIP 1 GOL ATTI

Yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla 4 maçta forma giyen Burak Yılmaz, son olarak Heerenveen maçında da fileleri sarstı fakat karşılaşma 2-1'lik Heerenveen üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalıp 1 de gol atmıştı.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

EKNİK DİREKTÖR GÖNDERİLDİ YERİNE GEÇİCİ ANTRENÖR GELDİ

Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve Hereenveen maçı öncesi 3 maçta 3 mağlubiyet alan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'TAKIMI BURAK YÖNETİYOR' İDDİASI

Takımın idaresinde Vergoossen gözükse de arka planda 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın hem antrenör hem de futbolcu olarak Fortuna Sittard'a geldiği iddia edilmişti.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

CANLI YAYINDA BURAK İÇİN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Hollanda'da yayın yapan L1 kanalında yapılan futbol programında konuşan eski futbolcular Mario Eleveld ve Reginald Thal, Burak Yılmaz için canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'BURAK BUNLARI BİLEREK Mİ YAPIYOR?'

Fortuna Sittard'ın eski futbolcularından olan Eleveld, Burak Yılmaz'ın takımdaki fazla gücünden bahsederken, 'Deplasmandaki Twente maçında basına açıklama yapmadı ve su molasında sadece o kenara gelmeyip sahanın diğer tarafında kaldı. O halde şunu sorabiliriz: Burak bunları bilerek mi yapıyor?'

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'BURAK'IN NE KADAR CAN SIKICI OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ'

Milliyet'in haberine göre Reginald Thal ise Burak için, 'Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz.'

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'VERGOOSSEN'E ACIYORUM, HER ŞEYE BURAK KARAR VERİYOR'

Ayrıca geçici antrenör Vergoossen için de konuşan Thal, 'Vergoossen'e biraz acıyorum. Bazen kendinizi birilerinden korumanız gerekir. Ondan çaresizlik yayıldığını görebilirsiniz. İyi bir adam ve geçici antrenör o ama her şeye Burak Yılmaz karar veriyor.' Thal'ın bu sözlerine ek yapan Eleveld ise 'Bu durum beni de çok şaşırtıyor çünkü Vergoossen'e yardımcı olarak yakın gözüküyor.' sözlerini kullandı.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'TAKIMA KAMÇI GÖREVİ GÖRECEK TEKNİK DİREKTÖR LAZIM'

Thla ayrıca, 'Fortuna Sittard umarım en yakın zamanda teknik direktör bulur ve bu durumu kontrol altına alır.' ifadelerini kullanırken, takımın üzerine kamçı görevi görecek bir antrenörün bulunmasının şart olduğundan bahsederken, 'Bu durumdaki takıma bir teknik direktör sokabilmek zor olacak. Anladığım kadarıyla yeni teknik direktörün kabul etmesi gereken kesin koşullar olacak ve birçok antrenör böyle bir şeyi kabul etmez.' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM'

Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olarak imza atan Burak Yılmaz, daha önce teknik direktörlük ile ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt vermişti:

Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

''Ben aslında şu an için teknik direktör olmak istiyorum ama iki sene önce aklımda hiç teknik direktörlük yoktu, şu anda olabileceğimi düşünüyorum. Aslında buna 2 sene sonra kulüple oturup karar vereceğiz. Ama ben hayatım boyunca sahanın içinde oldum, bundan sonra da saha içinde olmayı istiyorum. Ama ilerleyen süreçler ne gösterir onu da bilemem.''

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