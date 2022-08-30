Burak Yılmaz için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"

'BURAK'IN NE KADAR CAN SIKICI OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ'

Milliyet'in haberine göre Reginald Thal ise Burak için, 'Büyük ününden dolayı takımda dokunulmaz biri haline geldi. Ne isterse onu yapıyor. O gerçek bir kazanan ve şimdiden 3 gol atması çok güzel. Fakat takımdaki otoritesi ve çok top kullanması fazla dikkat çekiyor. Sadece takım arkadaşı Mats Seuntjens'in sahadaki duruşuna bakarsanız bile Burak'ın bu kadar dominant olmasının can sıkıcı olmaya başladığını görebilirsiniz.'