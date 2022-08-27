Haberler Futbol Alt liglerden haberler (27.08.2022)

Alt liglerden haberler (27.08.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (27.08.2022)

SAMSUN'DE HEDEF 3 PUAN
Spor Toto 1. Lig'de bu akşam Erzurumspor FK'ya konuk olacak Samsunspor'da hedef 3 puan. İlk hafta Altay'ı deplasmanda 2-0 yenen, ikinci hafta ise Eyüp ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte sakat+cezalı oyuncu yok.

BUCA'DA PAROLA ŞAMPİYONLUK
Bucaspor 1928 yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Birbirini tanıyan kaliteli oyunculara sahibiz. İnandık. Birlikte başaracağız. Yolumuz şampiyonluk olsun" dedi.

UŞAK'TAN 3 TAKVIYE
2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın Diyarbekir Spor'a konuk olacak Uşakspor; sağ bek Murat Şenel (19), stoper Sefa Kahraman (25), orta saha Mehmet Bağlı'yı (29) kadrosuna kattı. Alt yapıdan Süleyman Emre de profesyonel yapıldı.

HOROZ'DA 2 EKSIK
Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu ve Djedje'nin yarınki Manisa FK maçında forma giyemeyeceği bildirildi. İlk iki haftayı 1 puanla kapatan Horozlar, deplasmanda galibiyet siftahını yapmak istiyor.

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