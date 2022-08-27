Alt liglerden haberler (27.08.2022)

SAMSUN'DE HEDEF 3 PUAN

Spor Toto 1. Lig'de bu akşam Erzurumspor FK'ya konuk olacak Samsunspor'da hedef 3 puan. İlk hafta Altay'ı deplasmanda 2-0 yenen, ikinci hafta ise Eyüp ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte sakat+cezalı oyuncu yok.

BUCA'DA PAROLA ŞAMPİYONLUK

Bucaspor 1928 yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Birbirini tanıyan kaliteli oyunculara sahibiz. İnandık. Birlikte başaracağız. Yolumuz şampiyonluk olsun" dedi.

UŞAK'TAN 3 TAKVIYE

2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın Diyarbekir Spor'a konuk olacak Uşakspor; sağ bek Murat Şenel (19), stoper Sefa Kahraman (25), orta saha Mehmet Bağlı'yı (29) kadrosuna kattı. Alt yapıdan Süleyman Emre de profesyonel yapıldı.

HOROZ'DA 2 EKSIK

Denizlispor'da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu ve Djedje'nin yarınki Manisa FK maçında forma giyemeyeceği bildirildi. İlk iki haftayı 1 puanla kapatan Horozlar, deplasmanda galibiyet siftahını yapmak istiyor.