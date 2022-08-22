Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Ozan Tufan, sarı lacivertlilerde kalıcı olamadı.
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Ozan Tufan, sarı lacivertlilerde kalıcı olamadı.
Ozan, geçtiğimiz sezon oynanan Konyaspor maçının ardından Fenerbahçe'de bir kez daha kadro dışı bırakılmıştı.
Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan Ozan şunları söylemişti;
"Her soyunma odasında yaşanabilecek bir olaydı. İsmail Kartal ile Mesut Özil tartıştılar."
"Mesut Özil devre arasında oyundan alınmıştı ve buna itiraz etmişti."
"Tartışmanın ardından Mesut ağabey çok üzgündü ve ben de onun yanında oldum"
"İsmail Kartal ile aramda başka bir şey geçmedi."
"Olaydan sonra ve sezon bitene kadar kulüpten hiç kimse benimle iletişime geçmedi."
Fenerbahçe'de affedilmeyen Ozan Tufan, sezon başında Hull City'ye transfer oldu.
Ozan yeni takımıyla hazırlık maçında Fenerbahçe'ye karşı da oynarken, resmi maçlara oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Ancak West Bromwich ile oynanan son maçta sakatlanan Ozan, takımının 5-2'lik mağlubiyetine engel olamadı.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Milli futbolcu sakatlandığı WBA maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ozan, "Elbette tekrar milli takımda oynamak istiyorum. Şu ana kadar 65 kez milli formayı giydim.
Yeniden seçilebileceğime inanıyorum ancak Kuntz ile henüz herhangi bir temasım olmadı." dedi.