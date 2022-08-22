Haberler Futbol Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni takımıyla harika bir başlangıç yaptı. Son oynanan maçta sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Ozan, milli takım ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47
Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

"Her soyunma odasında yaşanabilecek bir olaydı. İsmail Kartal ile Mesut Özil tartıştılar."

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

"Mesut Özil devre arasında oyundan alınmıştı ve buna itiraz etmişti."

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

"Tartışmanın ardından Mesut ağabey çok üzgündü ve ben de onun yanında oldum"

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

"İsmail Kartal ile aramda başka bir şey geçmedi."

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

"Olaydan sonra ve sezon bitene kadar kulüpten hiç kimse benimle iletişime geçmedi."

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Fenerbahçe'de affedilmeyen Ozan Tufan, sezon başında Hull City'ye transfer oldu.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Ozan yeni takımıyla hazırlık maçında Fenerbahçe'ye karşı da oynarken, resmi maçlara oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Ancak West Bromwich ile oynanan son maçta sakatlanan Ozan, takımının 5-2'lik mağlubiyetine engel olamadı.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!

Milli futbolcu sakatlandığı WBA maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Hull Live'a konuşan Ozan, uzun süredir milli takıma alınmama konusuna da değindi.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Ozan, "Elbette tekrar milli takımda oynamak istiyorum. Şu ana kadar 65 kez milli formayı giydim.

Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması!

Yeniden seçilebileceğime inanıyorum ancak Kuntz ile henüz herhangi bir temasım olmadı." dedi.

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