Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Norwich - Millwall maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 5. hafta maçında Norwich ile Millwall kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH - MILLWALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norwich - Millwall maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.