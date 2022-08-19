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Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te devam ediyor. 5. hafta Norwich ile Millwall karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Norwich - Millwall karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:00
Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Norwich - Millwall maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 5. hafta maçında Norwich ile Millwall kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH - MILLWALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norwich - Millwall maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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