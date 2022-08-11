Zürich - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zürich - Linfield maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda maçında Zürich ile Linfield kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zürich - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZÜRICH - LINFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürich - Linfield maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.