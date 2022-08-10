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REAL MADRID - FRANKFURT CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid - Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak ve her iki takım da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçına dair merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
REAL MADRID - FRANKFURT CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak ve 10 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid:
Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:
Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre

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