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İstanbulspor: 3 - Trabzonspor: 2 | Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor!

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen, Türk futbolunun yeni organizasyonu Rezerv Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan açılış maçı ile başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:09
İstanbulspor: 3 - Trabzonspor: 2 | Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor!
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen, Türk futbolunun yeni organizasyonu Rezerv Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan açılış maçı ile başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sezon uygulamaya konulan Rezerv Lig, İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, İstanbulspor Tesislerinde oynanan Rezerv Lig'in ilk maçından önce düzenlenen seremonide, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile iki takımın teknik direktörleri, kaptanları ve maçın hakemlerine çiçek takdim etti.

Fair-play çağrısında bulunan Müslüm Özmen, ilk hafta yaşanan güzel görüntülerin sezon boyunca sürmesi temennisinde bulundu ve tüm takımlara başarı diledi. İki kulübün başkanı da karşılaşmayı tribünlerden takip etti. İstanbul ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1. haftanın diğer karşılaşmaları, 7, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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