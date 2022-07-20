TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kurulların tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurulların tanıtım toplantısında konuştu.

Büyükekşi'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak.

Fair-play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-play konusu ana gündem maddemiz olacak. VAR odasını ziyarete açacağız. Basın mensuplarını randevulu davet edeceğiz. Hakem demo yapacak, istediğiniz soruları sorabileceksiniz. VAR kayıtları ve notları, FIFA - UEFA kararları gereğince açıklanamıyor ancak bu kayıtları depolayıp, tutacağız.

VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız.

Futbolda marka değeri çok düştü. Ana amacımız bunu yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz. Yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak seviyede olmasını amaçlıyoruz.

Yayıncı kuruluştan 150 ülkeye satış yapma sözü aldık. İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin liglerinin maçları bütün dünyada verilirken bizimki neden verilmesin. Ancak bunu yaparken tüm paydaşların değerli olması lazım. Prensip olarak yabancı hakemleri sadece ihtiyaç olursa VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz.

5 Ağustos'a kadar çok hızlı karar almamız gereken konular var. Cuma günü hakemlerimizin kampı başlayacak. Psiko-teknik testler yapılacak. Hakemlerimize, temsilcilerimize, gözlemcilerimize hepsine yapılacak. Hakemlerimizin performanslarının ölçümüyle ilgili birkaç üniversite ile görüşüyoruz. 3-5 haftada bir isimlerini vermeden paylaşacağız.

Tahkim Kurulu, affedilen hakemlere görevini geri verdi. 14 Kasım'a kadar üst ve alt klasmandaki değişiklikleri dondurduk. 14 maçlık periyot sonrası gerekli değerlendirmeyi yapıp karar vereceğiz.