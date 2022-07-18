Ordu TFF Futbol Şenliğinde ÜFK rüzgarı esti

U-12 liginde 17 takım, U-11 liginde ise 13 takım üç ayrı grupta çift devreli lig müsabakaları yaparken, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar play-off grubunda yer alabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma amaçlarının çocukların maç sayılarını artırarak onların futbol gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtirken, turnuvaya iştirak eden tüm kulüplere teşekkür etti.

Play-off final grubu müsabakaları 19 Eylül Stadyumunda yapılırken turnuvaya Ünye Futbol Kulübü adeta damga vurdu. Bir yıl önceki turnuvada olduğu gibi bu sezon da U-11 ve U-12 liglerinde birincilik kürsüsüne çıkan ekip yine mavi-siyahlılar oldu.





Ünye Futbol Kulübü U-11 liginde oynadığı toplam 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, bu maçlarda rakip fileleri 71 golle havalandırdılar. Kalelerinde ise sadece 5 gol gördüler. U-11 ligi grup müsabakalarını namağlup lider olarak bitiren mavi-siyahlı küçük yıldızlar play-off maçlarında önce 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü 7-1, ardından Fatsa Belediyespor'u ise 4-1 mağlup ederek finale yükselmişti. 19 Eylül Stadyumunda Sibel Güngör'ün düdük çaldığı final karşılaşmasında da başarılı futbolunu gollerle süsleyen Ünye Futbol Kulübü U-11 takımı, rakibi Galataspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldular.

U-12 liginde ise oynadıkları 16 maçın tamamını da kazanarak puan kaybı nedir bilmezlerken bu müsabakalarda 78 gol kaydedip, 8 golü kalelerinde gördüler. Çeyrek finalde önce Gençlerbirliği takımını 3-1, ardından yarı finalde karşılaştıkları Orduspor 1967 takımını ise 2-1 mağlup etmeyi başarırlarken, 19 Eylül Stadyumunda oynanan ve Süheyl Şirin'in yönettiği final randevusunda Kayaspor'u 7-0 mağlup ederek bir kez daha mutlu sona ulaştılar.





Oynadıkları futbol ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla adeta parmak ısırtan Ünye Futbol Kulübü'nün minik sporcuları, müsabakalar sonunda 19 Eylül Stadyumunun yeşil zemininde düzenlenen törenle madalyalarını Ordu İl Spor Müdürü Mustafa Genç, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Ordu Şube Başkanı Metin Kul ile Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma'nın ellerinden aldılar.

TAMTÜRK: ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ

Final maç sonrası şampiyonluk coşkusu yaşanan Ünye Futbol Kulübü'nde Başkan Metin Tamtürk çocuklarının lig boyunca centilmence mücadele ederek, emeklerinin karşılığını başarı göstererek almış oldukları için mutlu olduklarını belirttiği açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Şenliğe katılan tüm kulüplerimizde centilmence mücadele eden bütün çocuklarımızı kutluyorum. Onlar bizim futbol geleceğimiz. Onlara yapılan hiç bir yatırım, verilen hiç bir emek boşa gitmeyecektir. Biz eğitimciler olarak amacımız çocuklarımızın saha içinde centilmence mücadele edip, rakibe ve oyuna saygı çerçevesinde futbol gelişimlerine katkı sağlamak. Bu bizim için şampiyonluklardan daha değerli. Asıl bunu başardığımız için mutluyuz. Kendi adımıza konuşmamız gerekirse çocukların en çok sevdiği oyun futbol ve bu noktada onlar eğlenirken disiplinli çalışma ile de bir çok kazanım elde etmiş oluyoruz. Ben tüm küçük yıldız adaylarımızı, Erdal Şentepe ve Aykut Kaygusuz antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizlere iç sahada olsun deplasmanda olsun her zaman destek veren, bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. U-11 ve U-12 liglerinin stadyumda doğal çimde oynanması noktasında tesisleri çocuklarımızın hizmetine sunan İl ve İlçe Spor Müdürlüğümüze çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum.



