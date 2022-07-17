Alt liglerden haberler (16.07.2022)

CISSE TUZLA'DA
Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, en son Menemenspor'da oynayan orta saha Abdoulaye Cisse'yi kadrosuna kattı. Gine Milli Takımı'nın 18 kez formasını terleten Abdoulaye Cisse, 1 kez gol sevinci yaşadı.
*Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki çalıştırıcı Cüneyt Biçer ile anlaşmaya vardı.
*Transferde gaza basan Şanlıurfaspor, geçen sezon Vanspor forması giyen sol bek Barış Gök ile anlaştı.
*İçel İdman Yurdu'nda, Selahaddin Dinçel ile yolların ayrılmasının ardından yeni çalıştırıcı Ersin Aka oldu.
*Çorum FK, 18 yaşındaki stoper Mustafa Eren Damar'ın Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.
CISSE TUZLA'DA
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