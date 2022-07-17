Haberler Futbol Alt liglerden haberler (16.07.2022)

Alt liglerden haberler (16.07.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Alt liglerden haberler (16.07.2022)

CISSE TUZLA'DA

Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, en son Menemenspor'da oynayan orta saha Abdoulaye Cisse'yi kadrosuna kattı. Gine Milli Takımı'nın 18 kez formasını terleten Abdoulaye Cisse, 1 kez gol sevinci yaşadı.

*Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki çalıştırıcı Cüneyt Biçer ile anlaşmaya vardı.

*Transferde gaza basan Şanlıurfaspor, geçen sezon Vanspor forması giyen sol bek Barış Gök ile anlaştı.

*İçel İdman Yurdu'nda, Selahaddin Dinçel ile yolların ayrılmasının ardından yeni çalıştırıcı Ersin Aka oldu.

*Çorum FK, 18 yaşındaki stoper Mustafa Eren Damar'ın Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.

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