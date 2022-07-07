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TFF duyurdu! Tüm liglerde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak müsabakalarda da deplasman seyiricisi yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 11:44
TFF duyurdu! Tüm liglerde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği kaydedildi.

Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

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