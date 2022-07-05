Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Yusuf Yazıcı 6 aylığına kiralandığı CSKA Moskova'da harika bir performans sergilemişti.
Yusuf Yazıcı 6 aylığına kiralandığı CSKA Moskova'da harika bir performans sergilemişti.
Rus ekibi, milli futbolcumuzun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Lille ile pazarlık masasına oturmuştu.
Ancak Fransız ekibiyle yapılan Yusuf Yazıcı görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı.
YUSUF YAZICI TRANSFERİ YATTI TRABZONSPOR ÜZÜLDÜ
Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferinin yatması Trabzonspor'u da üzdü.
Lille'e transferi döneminde oyuncunun sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koyan Trabzonspor, 12 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanması halinde Yusuf Yazıcı'dan 2,4 milyon euro (42 milyon TL) daha kazanacaktı.
BUNDESLİGA'DAN 4 TALİBİ VAR İDDİASI
Lille'de kadroda düşünülmeyen Yusuf Yazıcı'ya Bundesliga'dan taliplerin olduğu iddia edildi.
MENAJERİ MOSKOVA'DAN AYRILMADI
Bu arada Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'nin hâlâ Rusya'da olduğu ortaya çıktı.
Aksam.com.tr'nin Rus basınından aktardığı habere göre menajer Cebeci, Yusuf Yazıcı transferi için temaslarını sürdürüyor.
"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"
Championat adlı siteye konuşan Adem Cebeci, transferde her an her şeyin olabileceğini belirtti.
Cebeci önerilere açık olduklarını söyleyerek hâlâ Moskova'da olduğunu dile getirdi.
Yusuf Yazıcı'nın temsilcisinin Rusya'dan ayrılmamış olması transfer dedikodularını bir kez daha gündeme getirdi.
12 MAÇTA 10 GOL KATKISI VERDİ
Yarım sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile toplam 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
Milli futbolcunun Lille ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.