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MARIANO DIAZ KİMDİR? | Mariano Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Real Madrid forması giyen Mariano Diaz, transfer döneminde adı geçen isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Son olarak Fenerbahçe ile anılan Diaz, sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Mariano Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:30
MARIANO DIAZ KİMDİR? | Mariano Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Real Madrid forması ile beklenen süreyi alamayan Mariano Diaz, transfer döneminin gözdesi haline geldi. Benzema'nın olağanüstü performansı ile birlikte forma şansı bulma şansı daha da azalan Diaz, son olarak Fenerbahçe ile anıldı. Peki, Mariano Diaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Mariano Diaz, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Dominik Cumhuriyeti uyruklu Mariano Diaz, 180 cm boyunda ve santrafor bölgesinde oynamaktadır. Badalona'da yeişen Mariano Diaz, Real Madrid U19'da itibaren A takıma kadar oynamıştır. Bir dönem Lyon'a kiralanan yıldız isim halen Real Madrid forması giymektedi. Diaz bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asist üretmiştir.

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