Bulgaristan - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Bulgaristan - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Gürcistan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Gürcistan maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

BULGARİSTAN - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BULGARİSTAN: Mihaylov; Turitsov, P Hristov, A Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Chochev; Milanov, Nedelev, Despodov; M Minchev

GÜRCİSTAN: Loria; Kakabadze, Kashia, Khocholava; Lobjanidze, Mekvabishvili, Aburjania, Giorbelidze; Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze