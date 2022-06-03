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Son dakika spor haberleri: TFF profesyonel ligleri tescil ettiğini duyurdu

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:51 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 15:55
Son dakika spor haberleri: TFF profesyonel ligleri tescil ettiğini duyurdu

2021 - 2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2021 - 2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Trabzonspor A.Ş Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Spor Toto Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20. sıraları alan Çaykur Rizespor A.Ş., Altay, Göztepe A.Ş. ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımlarının Spor Toto 1.Lig'e düşmelerine,

Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan İstanbulspor A.Ş. takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerine,

Spor Toto 1.Lig müsabakaları sonucunda 16, 17, 18 ve 19. Sıraları alan Kocaelispor, Bursaspor, Nasadoge Menemenspor ve Balıkesirspor takımlarının TFF 2. Lig'e düşmelerine,

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Pendikspor Futbol A.Ş. ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Sakaryaspor A.Ş. takımları ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bodrumspor A.Ş. takımlarının Spor Toto 1. Lig'e yükselmelerine,

TFF 2.Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta 16, 17 ve 18. sıraları alan Akhisarspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Eskişehirspor takımları ile Kırmızı Grup'ta 17, 18, 19 ve 20. sıraları alan Turgutluspor, Ergene Velimeşe Spor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü ve Kahramanmaraşspor A.Ş. takımlarının TFF 3.Lig'e düşmelerine,

TFF 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor A.Ş., TFF 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan Bitexen Düzcespor, TFF 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Esenler Erokspor ile grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor, İskenderunspor A.Ş. ve Fethiyespor takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmelerine,

TFF 3.Lig müsabakaları sonucu 1.Grupta 15, 16, 17 ve 18. sıraları alan Kahta 02 Spor, Hendek Spor, Başkent Gözgözler Akademi Futbol Kulübü ve Sancaktepe Futbol Kulübü, 2.Grupta 16, 17, 18 ve 19.sıraları alan Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Çarşambaspor ve Hacettepe Spor, 3.Grupta 15, 16, 17 ve 18. sıraları alan Mardin 1969 Spor, Modafen, Kardemir Karabükspor ve Ceyhan Spor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşmelerine,

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 9 Bölge'de oynanan Bölge Birinciliği müsabakaları sonrasında Muş 1984 Muş Spor (Muş), Eynesil Belediye Spor (Giresun), Arguvan Belediye Spor (Malatya), Kepez Belediyespor (Antalya), Amasya 1968 Futbol Kulübü (Amasya), Sapanca Gençlik Spor (Sakarya), Bulvarspor (İstanbul), Ayvalıkgücü Belediye Spor (Balıkesir), Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (Aydın) takımlarının TFF 3.Lig'e yükselmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 03.06.2022 tarih ve 208 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

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