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Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship play off

İngiltere Championship play off maçı ile heyecan devam ediyor. Huddersfield ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 14:00
Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship play off

Huddersfield - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'e yükselmek isteyen Huddersfield ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HUDDERSFIELD - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Huddersfield - Nottingham Forest maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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