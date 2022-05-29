Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship play off

Huddersfield - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'e yükselmek isteyen Huddersfield ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HUDDERSFIELD - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Huddersfield - Nottingham Forest maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.