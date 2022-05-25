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Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi Final

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. Roma ile Feyenoord kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Feyenoordmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Roma - Feyenoord karşılaşmasına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:30
Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi Final

Roma - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi final maçının ardından belli olacak ve final maçında Roma - Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Feyenoord maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma:
Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Feyenoord:
Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers

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