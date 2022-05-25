Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi Final

Roma - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasının ilk sahibi final maçının ardından belli olacak ve final maçında Roma - Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Feyenoord maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma:

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

Feyenoord:

Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers