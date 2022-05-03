Hamit Altıntop'tan Türk futboluna eleştiri: Kalite çok düşük!

Türkiye'deki futbolu değerlendiren Hamit Altıntop, şimdiki durumdan memnun olmasa da ileriye dönük umutlu.
Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu.
TFF ile kulüpler arasında yeniden bir güven inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Altıntop, Süper Lig'deki kalitenin düşük olduğuna değindi.
Hamit Altıntop, Türk futboluna güven duyduğunu da dile getirirken Stefan Kuntz hakkında da değerlendirmelerde bulundu.