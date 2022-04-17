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Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları da giyen Ricardo Quaresma, kariyerini sürdürdüğü Vitoria Guimaraes'te kadro dışı bırakıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 09:25
Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Beşiktaş'taki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, kariyerini sürdürdüğü Vitoria Guimaraes'te kadro dışı bırakıldı.

Abola'da yer alan habere göre; teknik direktör Pepa, 4-0'lık P. Fereira galibiyetinin ardından kadro dışı kararını şöyle değerlendirdi: "Quaresma takımdan uzaktı, yedek kulübesi için bir çözüm değildi. Bu bir tercih."

38 yaşındaki futbolcu ise şok kararın ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte Q7'nin sözleri;

"Bazılarını memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Haksızca, 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar oyun daha bitmedi."

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