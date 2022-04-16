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Manchester City - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FA Cup yarı final maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Kloop'un öğrencileri zorlu mücadelede sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Liverpool'un finaldeki rakibi Chelsea - Crystal Palace eşleşmesinin tur atlayanı olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:24
Manchester City - Liverpool: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FA Cup'ta heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. İngiliz futbolunun son yıllardaki en büyük rekabeti haline gelen Manchester City ile Liverpool düellosu, bu kez ligin ardından kupada yaşandı. Mücadelede Kırmızılar, 3-2'lik skorla kazanan taraf oldu.

Liverpool'un galibiyet golleri 9. dakikada Konate, 17 ve 45'te ise Mane'den geldi.

Manchester City'nin sayılarını ise 47'de Grealish ve 90+1'de Bernardo Silva kaydetti.

PREMIER LİG'DE KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki takım, geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmıştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle noktalanmıştı.

Bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta adını finale yazdıran taraf oldu. Liverpool'un rakibi, Chelsea - Crystal Palace eşleşmesinin ardından belli olacak.

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