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Galatasaray-Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu: Umarım barış gelir

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, "Bu şekilde maçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Umarım barış bir an evvel gelir" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:08
Galatasaray-Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu: Umarım barış gelir

Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesi TRT Spor'a konuşan Dinako Kiev Teknik Direktörü Lucescu, "Barış için oynuyoruz. Bizim için çok önemli, biz buradaki maçla Ukrayna'da olanlara dikkat çekiyoruz. Buraya gelenlere çok teşekkür ederim. Tabii ki çok antrenman yapamıyoruz. Bu şekilde maçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Umarım barış bir an evvel gelir" dedi.

Karşılaşmanın biletleri, 3 ayrı kategoride 25, 50 ve 100 TL olarak satışa sunulmuştu.

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