1 yıl daha 8+3 olsun

Kulüpler Birliği Vakfı, yayın süreci, spor yasası ve yabancı kuralı gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yabancı konusuna değinen Ağaoğlu, "Sıklıkla Türkiye Futbol Federasyonu'yla paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. 7+4'ün bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerin uzun kontratlı oyuncular var. Kulüpler sıkıntı yaşar. Sözleşmesini feshederseniz, alacağı tüm ücretleri ödemek zorunda kalırsınız" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIĞI İSTEMİYORUM

Başkan Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı için adının geçmesine de son noktayı koydu. Ahmet Ağaoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istemiyorum. Kamuoyunda gündemde isimler var. Neden bu isimler gündemde bilmiyorum. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıdaydı. Onların görüşlerini paylaşıyorum; benimle aynı görüşteler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak gibi niyetleri yok" diye konuştu. Ağaoğlu, TBMM'de kabul edilen spor yasası konusunda da çalışma başlattıklarını açıkladı.