Alt liglerden haberler (04.04.2022)

SAMSUN'DA KARAVANA

Devre arasında 6 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Samsunspor, adeta sıfır çekti. Yeni transferler Bateau, Talha, Tolcay , Ensar, Kayamba ve Tallo atılan 19 gole katkı vermedi. 10 oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Eyüpspor'da ise Oğulcan 7 maçta 3 gol, Rodrigues 1 maçta 1 gol, 1 asist ve Oliver Thill de 1 maçta 1 asistle takımına katkı sağladı.

BODRUM PLAY-OFF'U BEKLİYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, play-off yolunda işini sağlama aldı. 6. sıradaki Vanspor'a 8 puan fark yapan yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kalan 5 maçı da kayıpsız geçip bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

NAZİLLİ BELEDİYE FIRSAT TEPTİ

Beyaz Grup'ta Kırşehir'le 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, play-off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Tarsus'u 5 puan geriden takip eden Ege ekibinin hocası Taner Öcal, "4 maçta 12 puan hedefliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

SERİ SÜRECEK

Evinde Adanaspor'u 2-0 yenen Altınordu, 4'te 4 yaparak haftalar sonra düşme hattında kurtuldu. Bu seride gol yemeyen İzmir ekibinin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tüm planlarımız bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak üzerine olacak" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA COŞTU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Erman Güraçar'ın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Karşıyaka, 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden İzmir ekibi, düşme hattından uzaklaştı. Kaf-Kaf bu hafta Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek.

UŞAK UMUTLU

Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Ümit Karan, kaybedilen puanların üzücü olduğunu belirterek, "Seri yakalamayı istiyorduk. Son 5 maç kaldı. En iyi şekilde geçip sezonu rahat bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

A.GÜCÜ 'BİTTİ' DEMEDİ

Son iki maçta 5 puan bırakan A.Gücü'yle 3. Bandırma'nın puan farkı 7'ye indi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Rehavete kapılmadık. Zaten matematiksel olarak garantilemeden kesin konuşmuyoruz" dedi.

BANDIRMA GELİYOR

Samsun'u yenerek A.Gücü'yle farkı 7'ye indiren Bandırma, direkt Süper Lig bileti için umutlandı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "Sonuna kadar deneyeceğiz. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.