Hull City Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Hull City-Huddersfield maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Championship'te, 41 puanla 20. sırada yer alan Hull City sahasında ligin güçlü ekiplerinden 63 puanlı Huddersfield'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Detaylar haberimizde...
📺HULL CITY-HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hull City'nin sahasında Huddersfield'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN 2 Max ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
📋HULL CITY-HUDDERSFIELD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hull City: Ingram; Jones, McLoughlin, Greaves; Coyle, Smallwood, Honeyman, Elder; Lewis-Potter; Forss, Eaves
Huddersfield: Nicholls; Turton, Pearson, Lees, Toffolo; Thomas, Russell, O'Brien, Holmes; Koroma, Ward