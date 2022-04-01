DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI 2022 Dünya Kupası eşleşmeleri...

Katar 2022 için kura heyecanı yaklaşıyor. Dünya Kupası'na gidecek 32 takımın 29'u belli oldu. Turnuvaya katılacak ülkeler Katar'a temsilcilerini gönderdi.

Avrupa elemelerinde 1 takım dışında katılımcılar belli oldu.

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Almanya, Danimarka, Fransa, Belçika, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Polonya.



Dünya Kupası'na Avrupa'dan bir vize kaldı. Bu ülke, İskoçya - Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler'le karşılaşacağı finalde belli olacak.



Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak.

2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 18 Aralık'ta oynanacak.

KURA ÇEKİMİNDE TORBALAR BELLİ OLDU

1. Torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. Torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. Torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. Torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

2022 KATAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.